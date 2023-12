POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (20.12.2023), gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der Mannheimer Straße mit der Sternstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Autofahrerin und einem 23-jährigen Autofahrer. Die 29-Jährige sowie ihr 38-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

