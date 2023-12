POL-PPRP: Wohnhausbrand in Weisenheim am Sand

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (18.12.2023) erhielt eine 56-Jährige einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er gab gegenüber der Frau an, dass es zu einer unberechtigten Abbuchung von ihrem Konto kam und sie die Stornierung autorisieren müsse. Hierbei öffnete die 56-Jährige auch ihre Banking-App. Am Dienstag (19.12.2023) bemerkte sie unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto in Höhe ...

