Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Stadtklinik - 2.Nachtragsmeldung

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu unseren Pressemeldungen vom 18.12.2023: https://s.rlp.de/3JgUR und 19.12.2023: https://s.rlp.de/w4tUb

Nachdem es am Montagabend (18.12.2023), gegen 20:25 Uhr, zu einem Brand mit zwei Toten und sieben Verletzten in der Stadtklinik in Frankenthal gekommen war, wurde mittlerweile die Brandörtlichkeit durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht. In dem Zimmer befand sich ein Rauchmelder, der zwecks Auswertung sichergestellt wurde. Nach einer ersten Aussage einer Zeugin soll dieser auch Warntöne von sich gegeben haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein technischer Defekt auszuschließen. Ursächlich für den Brand dürfte ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer in dem Patientenzimmer gewesen sein. Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen nicht vor. Der Brandort wurde von der Staatsanwaltschaft Frankenthal freigegeben.

Die 79-Jährige Patientin, die sich aus dem brennenden Zimmer retten konnte, war noch nicht vernehmungsfähig.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung im Patientenzimmer war ein gefahrloses Retten der 72- und 80-Jährigen durch Krankenhauspersonal nicht mehr möglich.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

Die Obduktion der beiden Verstorbenen ist für Donnerstag (21.12.2023) vorgesehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell