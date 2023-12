POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Weisenheim am Sand (ots) - Am heutigen Mittwoch (20.12.2023) kam es gegen 10:18 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Seligmannsgasse. Bei den Löscharbeiten wurde eine tote Person gefunden. Vermutlich handelt es sich hierbei um einen der beiden Bewohner des Anwesens, wobei die Maßnahmen zur Feststellung der Identität noch andauern. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von circa 200.000 EUR. ...

