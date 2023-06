Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Groß-Zimmern: Nicht weit gekommen

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Diebstahl von hochwertigem Pedelec vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs haben Polizeibeamte des Kommissariats 43, unterstützt von Beamten des Kommissariats 33, am Dienstag (13.6.), den mutmaßlichen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Am Montag zuvor, hatte der Besitzer des Riese & Müller Fahrrades eine Online Anzeige erstattet, als bemerkte, dass sein zwischen Samstag (10.6.) und Montag (12.6.) in der Hilperstraße geparktes Fahrrad weg war. Mithilfe eines GPS Senders, eingebaut in dem entwendeten Rad, kamen der Besitzer und die informierten Beamten rasch auf die Spur des vermissten Fahrzeuges. Auf der Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkten Beschlusses, erfolgte die Durchsuchung der angezeigten Lokalitäten in Groß-Zimmern. Dabei stießen die Ermittler auf den 40-jährigen Tatverdächtigen, dessen Versuch vergeblich blieb, das Diebesgut vor den Beamten in seinem Badezimmer zu verstecken. Das Pedelec wurde sichergestellt und der Mann mit zur Wache genommen. Er wurde er erkennungsdienstlich behandelt und ein Verfahren eingeleitet. Ob er für weitere Straftaten in diesem Deliktsbereich in Betracht kommt, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der vorläufig Festgenommene nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell