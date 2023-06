Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Kriminelle haben es auf Autos abgesehen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (13.-14.6.) haben noch unbekannte Kriminelle drei hochwertige Autos der Hersteller Mercedes und Audi entwendet. Zwei der Fahrzeuge standen zum Zeitpunkt der Tat in der Karlsbader Straße, eins im Beethovenring. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und prüft mögliche Tatverbindungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell