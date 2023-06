Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Einbruch in Schwimmbad fest

Babenhausen (ots)

Nicht weit gekommen sind drei 18, 24 und 46 Jahre alte Männer bei dem Versuch am Mittwochmorgen (14.6.) in ein Freibad mit Kiosk "Am Schwimmbad" einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Männer aus Offenbach gegen 4.30 Uhr Zugang zu dem Gelände verschafft, die Tür des Kiosks aufgehebelt, ein Fenster eingeschlagen und nach Wertvollem gesucht. Sie entwendeten Bargeld und stellten unter anderem einen Ventilator vor dem Anwesen zum Abtransport bereit. Bei ihrem kriminellen Vorgehen löste der Alarm aus und rief damit die Polizei auf den Plan. Die hinzueilenden Streifenbeamten nahmen das Trio noch in Tatortnähe fest und stellten das bereitgestellte Diebesgut sicher. Der von ihnen verursachte Schaden wird aktuell auf mehr als 8000 Euro geschätzt. Alle drei kamen mit zur Wache. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dem sie sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die vorläufig Festgenommenen nach Hause entlassen.

