Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mainz - Oberstadt (ots)

Ein 58-jähriger Mainzer fährt mit seinem Motorrad am 13.03.24, ca. 11:55 Uhr die Pariser Straße entlang in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung zur Straße "Am Stiftwingert" bremsen die Fahrzeuge vor dem Mainzer, weshalb er selbst bremsen muss. Hierbei rutscht er weg und stürzt auf seine linke Schulter, ohne jedoch mit einem anderen Fahrzeug zu kollidieren. Er wird durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

