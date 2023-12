POL-MS: 35-jährige Gescheranerin weiter vermisst - Polizei Münster setzt Mordkommission ein

Münster (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (28.12.2023, 00.29 Uhr bis 04.45 Uhr) haben mehrere Mülltonnen in Münsters Innenstadt gebrannt. Die erste Meldung erreichte die Polizei gegen 00:29 Uhr aus der Bernhard-Ernst-Straße. Hier brannte ein Müllcontainer. Gegen 03:45 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert. In der Friedensstraße brannte eine Mülltonne. In der ...

