Polizei Münster

POL-MS: Mülltonnenbrände in Münsters Innenstadt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28.12.2023, 00.29 Uhr bis 04.45 Uhr) haben mehrere Mülltonnen in Münsters Innenstadt gebrannt.

Die erste Meldung erreichte die Polizei gegen 00:29 Uhr aus der Bernhard-Ernst-Straße. Hier brannte ein Müllcontainer. Gegen 03:45 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert. In der Friedensstraße brannte eine Mülltonne. In der Zeit zwischen 04:10 Uhr und 04:15 Uhr brannten eine Mülltonne am Ludgeriplatz sowie Unrat in der Winkelstraße. Um 04:45 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines weiteren Müllcontainers an der Stubengasse. Die Feuerwehr Münster konnte alle Brände löschen. Eine Gefahr für Personen oder umstehende Gebäude bestand nicht. Es entstand Sachschaden an den Mülltonnen.

Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell