POL-MS: Einladung zum ersten Fernfahrerstammtisch 2024 - Ausblick auf das kommende Jahr

Münster (ots) - Über die Weihnachtagstage (23.12. bis 26.12.) sind unbekannte Täter in zwei Wohnungen, eine Doppelhaushälfte sowie in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Einbrecher gelangten am Samstag (23.12.) zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr unbekannterweise in ein Mehrfamilienhaus am Aegidiimarkt und hebelten die Wohnungstür im dritten Stockwerk auf und ...

mehr