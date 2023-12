Polizei Münster

POL-MS: Mehrere Einbrüche über die Weihnachtstage - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Über die Weihnachtagstage (23.12. bis 26.12.) sind unbekannte Täter in zwei Wohnungen, eine Doppelhaushälfte sowie in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten am Samstag (23.12.) zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr unbekannterweise in ein Mehrfamilienhaus am Aegidiimarkt und hebelten die Wohnungstür im dritten Stockwerk auf und durchsuchten die Wohnung. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld und einem Fahrzeugschlüssel und flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum von Samstag (23.12.) um 14:00 Uhr bis Dienstag (26.12.) um 12:50 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster von einem Kellerschacht ein und verschafften sich damit Zutritt zu einer Doppelhaushälfte am Von-Schonebeck-Ring. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem. Durch das Küchenfenster verließen die Täter das Haus in unbekannte Richtung.

Am Sonntag (24.12., 17:00 Uhr bis 18:45 Uhr) schlugen Einbrecher eine Scheibe einer Terassentür ein und gelangten so in das Innere eines Einfamilienhauses an der Dyckburgstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und packten dabei sogar die zu Weihnachten verpackten Geschenke aus. Anschließend verließen die Täter unter anderem mit Geldbörsen als Beute das Haus durch ein Fenster in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum von Sonntagabend (24.12., 17:00 Uhr) bis Montagnacht (25.12., 01:00 Uhr) gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Kurzen Straße und hebelten eine Wohnungstür auf. Sie durchwühlten die Wohnung, beschädigten ein Bett und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell