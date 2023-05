POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Einbruch Alsfeld. Am Samstagmittag (13.05.) wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter versuchten in einen Büroraum in der Straße "Markt" einzubrechen. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich von der Rittergasse kommend, versuchten die Unbekannten eine Nebentür gewaltsam aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an ...

