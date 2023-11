POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zetel (ots) - Im Zeitraum von Samstag 18.11.23, 10:00 Uhr bis Dienstag, 21.11.23, 15:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Blauhander Straße in Zetel ein. Nach Aufhebeln der Terrassentür gelangten der/die Täter in das Innere und durchsuchten die dortigen Behältnisse. Mit einer geringen Bargeldsumme entfernten sich der/die Täter vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei ...

mehr