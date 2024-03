Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugenheim Diebstahl aus Transporter

Jugenheim (ots)

Mittwoch, 13.03.2024

Für einen 21-jähriger Handwerker begann der Mittwochmorgen mit einem kleinen Schock. Als er gegen 7:00 Uhr zu seinem Transporter kam, musste er feststellen, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Fahrzeug verschafft und mehrere Arbeitsgeräte gestohlen hatten. Am späten Dienstagnachmittag hatte er sein Fahrzeug noch im Lohweg in Jugenheim abgestellt und verschlossen. Eine Beschädigung an einer der Fahrzeugtüren machte ihn am darauffolgenden Morgen schließlich auf den Diebstahl der elektrischen Arbeitsgeräte aufmerksam. Durch die Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche am Fahrzeug durchgeführt. Die Ermittlungen, u.a. zum genauen Schadenswert laufen noch.

Wer im Bereich Jugenheim in der Nacht vom 12.03.-13.03.2024 auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell