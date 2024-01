Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Langen - Seniorin leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Montagvormittag (22.01.2024), gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall um Bereich der Leher Landstraße in Langen. Eine 89-jährige Geestländerin fuhr mit ihrem Pkw Toyota von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zu einer frontalen Kollision mit einem Pkw VW einer 36-jährigen Geestländerin, da die 89-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Die Seniorin verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

