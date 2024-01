Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - 25-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am heutigen Montag (22.01.2024) kam es gegen 0:45 Uhr auf der Straße Westerhamm (Kreisstraße 21) in der Wingst zu einem Unfall, bei dem der alleinbeteiligte 25-jährige Fahrer eines VW auf seiner Fahrt in Richtung Bargkamp in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsschild und einem Baum kollidierte.

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer konnte der Fahrer rechtzeitig aus dem Fahrzeug geborgen und die Feuerwehr benachrichtigt werden, bevor das Fahrzeug in Brand geriet.

Bei der Überprüfung des jungen Fahrers stellte die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein Vortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Durch den Anprall am Straßenbaum wurde der Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo ihm auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Führerschein des 25-jährigen hatte die Polizei zuvor bereits sichergestellt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 9.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell