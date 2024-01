Polizei Bonn

POL-BN: Nach Zeugenbeobachtung: Polizeistreife stellte mutmaßlichen Einbrecher in Bonn Tannenbusch

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 11.01.2024, gegen 23:50 Uhr, machte sich eine zunächst unbekannte Person an der Türe eines Hauses auf der Straße "An der Düne" in Bonn-Tannenbusch zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte sofort die Polizei.

Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen kurze Zeit später an und überprüfte ihn unter Einbindung eines Teams der Kriminalwache. In seinem Rucksack fanden die Einsatzkräfte einen Schraubendreher auf und stellten diesen sicher.

Der 45-Jährige, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

An der betroffenen Haustüre fanden sich keine augenscheinlichen Einbruchsspuren. Das zuständige KK 13 übernimmt jedoch die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchs.

