Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall im Bereich Cappel

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordeseeküste/Cappel. Am Sonntagvormittag (21.01.2024 gegen 09:00 Uhr geriet ein 27-jähriger Edewechter mit seinem Lkw-Anhänger Gespann im Bereich Düringer Weg auf winterglatter Fahrbahn in den unbefestigten Seitenraum. Das Gespann musste anschließend aufwendig geborgen werden. Es blieb aber lediglich bei Schäden an der Berme, da Lkw und Anhänger nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Anschließend konnte der 27-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Gegen den Edewechter wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell