Cuxhaven (ots) - Bislang unbekannter Fz. Führer kam am Samstagvormittag in der Straße Im Dorfe auf eisglatter Fahrbahn von der Straße ab, beschädigte dabei den Gartenzaun einer Anwohnerin und flüchtete vom Unfallort. Schaden ca. 500,- Euro Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven i.A. Reckermann Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven ...

