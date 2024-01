Cuxhaven (ots) - Unbekannte Täter entwenden in der Zeit von Don.-Sam. vier Reifen mit Alufelgen von einem Pkw Audi A 6, der in der Bahnhofstraße bei einem Gebrauchtwagenhändler abgestellt war. Zuvor wurde der Pkw durch die Täter mit mehreren Holzbalken aufgebockt, um anschl. die Räder abbauen zu können. Schaden: ca. 1000,- Euro Rückfragen bitte an: ...

