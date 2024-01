Cuxhaven (ots) - Unbekannte Täter zerstört die Scheibe der Beifahrertür eines Audi A3, der in der Zeit von Freitag auf Samstag im Gewerbegebiet, Nelly-Sachstraße, in einer Parkbucht abgestellt war. Aus dem Handschuhfach wurde eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Schaden: ca. 500,- Euro Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven i.A. Reckermann Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 ...

mehr