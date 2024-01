Cuxhaven (ots) - Unbekannte Täter schlugen die beiden Seitenscheiben der Beifahrerseite eines Pkw BMW ein, der in der Zeit von Freitag auf Samstag auf dem Pendelparklatz an der L 128 (Köhlener Straße) abgestellt war und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Schaden: ca. 1000,- Euro Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven i.A. Reckermann ...

