Am 19.01.2024, gegen 07.30 h, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 27. Ein 31-jähriger Bremerhavener war mit einem Pkw VW CC in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz alleinbeteiligt verunfallte. Der Pkw kam auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Da dieser Bereich nicht durch Schutzplanken gesichert ist, geriet der Pkw in den Seitentraum und prallte hier gegen einen Baum. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von ca. 6000,- Euro.

Gegen 09.30 h, ereignete sich ein gleichgelagerter Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde. Hier prallte ein Pkw Mercedes ML ebenfalls gegen einen Baum, nachdem der 56-jährige Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte. Auch er kam mit dem Schrecken davon. Der Mercedes musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der Schaden wird hier auf 15000,- Euro geschätzt.

