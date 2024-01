Cuxhaven (ots) - Am 19.01.2024, gegen 17.00 Uhr, wurde ein 38-Jähriger aus Mannheim in der Gröpelinger Straße in Bad Bederkesa von Beamten des Polizeikommissariats Geestland kontrolliert. Dieser war mit einem Pkw Dacia mit Anhänger unterwegs. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis behördlich entzogen wurde. Der Mannheimer muss sich ...

mehr