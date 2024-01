Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Hemmoor Betrunken und unter Drogeneinfluss mit nicht zugelassenem PKW unterwegs

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Freitag, den 19.01.2024, gegen 12:30 Uhr, befährt ein 40 jähriger Hemmoorer mit seinem nicht zugelassenen Seat Ibiza die Herrlichkeitstraße in Hemmoor. Dort stößt dieser neben der Fahrbahn gegen eine dortige Schachtabdeckung. Nachdem er den Schachtdeckel wieder händisch zurückgeschoben hat, setzt er sich in seinen PKW und fährt davon. Dies kann durch zwei aufmerksame Zeugen beobachtet werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten können den Mann an seiner Wohnanschrift nebst des PKW antreffen. Bei dem Fahrer können Beeinflussungen in Form von Alkohol und Betäubungsmitteln festgestellt werden. Zudem ist dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Es werden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

