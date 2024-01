Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrunfall

Auffahrunfall - eine Person verletzt

Altenwalde. Gestern Morgen gegen 7.30 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Altenwalde zu einem Auffahrunfall. Eine 36-jährige Cuxhavenerin war mit ihrem Auto auf den PKW einer 34-jährigen aus Altenwalde aufgefahren. Die 34-jährige hatte in einem Rückstau gestanden. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihre mit im Fahrzeug sitzende 13-jährige Tochter blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt.

