Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geestland

OT Bad Bederkesa -Pkw überschlägt sich auf winterglatter Fahrbahn-

Cuxhaven (ots)

Am 20.01.2024, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L119 zwischen Bad Bederkesa und Lintig. Ein 27-Jähriger aus Hagen im Bremischen war mit seinem VW Polo in Richtung Lintig unterwegs, als er auf eisglatter Fahrbahn, unmittelbar nach der Kanalbrücke, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW Polo geriet in den Seitenraum. Im Straßengraben überschlug sich dieser und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Polo musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 3000,- Euro geschätzt.

