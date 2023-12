POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Rüngsdorf

Bonn-Ückesdorf (ots) - Am Freitag, 29.12.2023, brachen bislang Unbekannte in der Zeit von 14 Uhr bis 19.30 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses in an der Straße Am Wingertsberg in Bonn-Ückesdorf auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und Bargeld. Die Täter verließen mit ihrer Beute, u.a. Schmuck, den Tatort. Die Polizei hat die ...

