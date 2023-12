Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall auf der Landstraße 158 in Wachtberg

Wachtberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 158 in Wachtberg wurde am Freitag (29.12.2023) eine 55-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Als sie um 7.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Straße Burg Gudenau auf die L 158 in Fahrtrichtung Meckenheim abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 56-Jährigen, der in Fahrtrichtung Pech unterwegs war.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lkw-Fahrer das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel missachtet und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungstransportwagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat 2 in Meckenheim geführt.

