POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Mutterstadt (ots) - Am Freitag zwischen 16:30 - 17 Uhr befand sich die Geschädigte mit ihrem Rollator in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt und wurde dort in Höhe des Ärztehauses von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen des Gesprächs wurde der Geschädigten die Geldbörse entwendet, welche sich im Rollator befunden hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, ...

