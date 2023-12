POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte entwendeten Sonnenbrille in Bad Honnef - Wer kennt diesen Mann und diese Frau?

Rheinbach (ots) - Am Donnerstag (28.12.2023) erbeuteten bislang Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rheinbach u.a. Schmuck und Bargeld. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter in der Zeit von 20.40 Uhr bis 22.15 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses am Linckeweg auf. Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen ...

