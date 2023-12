Polizei Bonn

POL-BN: Feuerwehr und Polizei löschten brennende Mülltonnen in Bonner Innenstadt

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 31.12.2023, wurden in der Bonner Innenstadt Mülltonnen von bislang Unbekannten in Brand gesetzt.

Von 1.45 Uhr bis 4 Uhr wurden durch die Feuerwehr sowie Polizei insgesamt brennende 16 Mülltonnen, ein Abfallcontainer und ein brennender Schirm gelöscht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Nach bisherigen Ermittlungen brannten Mülleimer am Stadtgarten, dem Hofgarten, an der Kennedybrücke, Am Boeselagerhof, der Theaterstraße, dem Stiftsplatz, an der Stiftsgarage sowie dem Wilhelmsplatz.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Bonn zu melden. Rufnummer 0228/150.

