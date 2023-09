Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Gefährdung des Straßenverkehrs in der Gerhardstraße in 66126 Saarbrücken

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Am Mittwoch, den 27.09.2023 gegen 14:10Uhr befuhr ein grauer VW Golf mit OTW-Kreiskennzeichen besetzt mit 3 Personen die Gerhardstraße in 66126 Saarbrücken aus Fahrtrichtung Völklingen kommend in Fahrtrichtung Altenkessel. Geführt wurde der VW Golf von einem 20 jährigen Fahranfänger. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein weißer VW Sharan mit SB-Kreiskennung besetzt mit 2 Personen, darunter ein Kleinkind. Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine 44 jährige Frau. Im Bereich einer Rechtskurve überholte der graue VW Golf einen Pkw, welcher in gleicher Richtung wie der VW Golf fuhr, mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet dadurch auf die Gegenspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Sharan, wodurch an beiden Pkw Totalschaden entstand, der derzeit nicht exakt beziffert werden kann, sich aber nach erster Schätzung im fünfstelligen Bereich befinden müsste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 44 jährige Fahrzeugführerin und ein Insasse des VW Golf wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des 20 jährigen Fahranfängers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell