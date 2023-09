HZA-KA: Zoll deckt zahlreiche Verstöße bei "Glücksgefühle" Festival auf

Karlsruhe (ots) - Die Zollzahlstelle in der Philipp-Reis-Str. 4, 76137 Karlsruhe ist am 14.09.2023 nicht besetzt. Einzahlungen können beim Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstr. 15, 76185 Karlsruhe getätigt werden. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Karlsruhe Pascal Griesbach Telefon: 0721/1833-1060 E-Mail: Pascal.Griesbach@zoll.bund.de ...

