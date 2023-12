Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Ückesdorf

Terrassentür aufgebrochen

Bonn-Ückesdorf (ots)

Am Freitag, 29.12.2023, brachen bislang Unbekannte in der Zeit von 14 Uhr bis 19.30 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses in an der Straße Am Wingertsberg in Bonn-Ückesdorf auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und Bargeld. Die Täter verließen mit ihrer Beute, u.a. Schmuck, den Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, wird gebeten sich mit der Kriminalwache der Bonner Polizei oder dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen. Rufnummer 0228/150.

