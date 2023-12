POL-MI: Hausbrand beschäftigt Einsatzkräfte

Bad Oeynhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Loher Straße wurde am Mittwochabend ein Fußgänger offenbar leicht verletzt. So befuhr eine 67 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus Vlotho gegen 18.35 Uhr den Parkplatz, als es vor dem Haupteingang des Marktes zum Kontakt zwischen dem Auto und einem 55-jährigen Passanten kam. Dabei verletzte sich der Mann aus Vlotho offenbar leicht ...

