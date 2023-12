Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Minden (ots)

Die 15-jährige Fahrerin eines E-Scooters zog sich am Mittwochmorgen leichte Verletzungen zu, als es auf der Wittelsbacher Allee zu einer Kollision mit einem Auto kam.

Zuvor war die Jugendliche aus Minden gegen 8 Uhr mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug auf der Wittelsbacher Allee aus Rodenbeck kommend in Richtung Königstraße unterwegs. Als sie die Kreuzung Unterdamm passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 49-Jährigen. Die Fahrerin war den Erkenntnissen nach zeitgleich mit ihrem Wagen in selber Richtung unterwegs und beabsichtigte nach rechts in den Unterdamm abzubiegen. In der Folge stürzte das Mädchen zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte vor Ort die Blessuren der Verletzten. Im Anschluss konnte sie in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden.

Am Auto der Mindenerin entstand offenbar kein Schaden. Der E-Scooter wies allerdings mehrere Unfallbeschädigungen auf. Zudem war er ohne Versicherungskennzeichen unterwegs, was eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich zieht.

