POL-EU: Ein Schwerverletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Euskirchen (ots) - Am 24. August wurde in einem Supermarkt in der Gerberstraße in Euskirchen ein Staubsauger entwendet. Während eine Frau ein Getränk an der Kasse bezahlte, holte ihr männlicher Begleiter einen Staubsauger aus der Verpackung, wartete bis ein neuer Kunde den Supermarkt betritt und flüchtete anschließend mit dem Elektrogerät durch die Eingangstür. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

