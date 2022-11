Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Handtaschendiebstahl: Wer erkennt die beiden abgebildeten Männer?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Tanna (ots)

Nach einem Handtaschendiebstahl im Mai dieses Jahres tritt die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung heran und bittet um sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Männern. Am 25.05.2022 suchte eine Seniorin im Zeitraum von 15:15 Uhr - 15:30 Uhr den DISKA-Markt in Tanna auf. Die zwischenzeitlich Geschädigte hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt bzw. aufgehängt. Nach Einsichtnahme des Videos konnte der durch die Seniorin beschriebene Handtaschendiebstahl bestätigt werden. Ein Täter griff mehrfach in Richtung des Einkaufswagens, an welchem die Handtasche der Geschädigten hing. Eine zweite männliche Person (Mann mit orangefarbenen T-Shirt) sicherte die Situation, sodass kein weiterer Kunde den Diebstahl bemerken konnte. Nachdem der Geldbeutel aus der Handtasche durch den Haupttäter entwendet wurde verließen beide unerkannt den Einkaufsmarkt. Es fehlen neben mehreren hundert Euro Bargeld auch die persönlichen Dokumente der Frau.

Beide Personen können wie folgt beschrieben werden: Haupttäter: -ca. 25-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Statur, ausländisches Erscheinungsbild, Bekleidung wie auf dem beigefügten Foto Mittäter: -ca. 40-45 Jahre alt, etwa 170 cm groß, korpulente Statur, ausländisches Erscheinungsbild, Bekleidung wie auf dem beigefügten Foto

Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter 03663-4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell