Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Offenbar psychisch kranker Mann greift Autofahrer an

Stemwede (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Brockum (Landkreis Diepholz) steht unter Verdacht, am Montagnachmittag einen Autofahrer in Stemwede angegriffen und dabei verletzt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 79-jährige Stemweder gegen 15.10 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Ostenberg befahren, als er auf einen mitten auf der Fahrbahn stehenden Mann traf. Als der Senior daraufhin sein Auto stoppte und das Beifahrerfenster herunterließ, öffnete der Mann die Tür und griff den 79-Jährigen mit einem Messer an. Anschließend entfernte er sich von dem Pkw. Der Geschädigte machte kurz darauf an einem Firmengelände auf sich aufmerksam. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um ihn und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Der mutmaßliche Täter konnte schließlich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Diepholz angetroffen und festgenommen werden. In der Folge wurde die Unterbringung des 38-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung geprüft, woraufhin er in eine Fachklinik gebracht wurde. Seitens der Polizei wurde eine Anzeige wegen des Tatvorwurfs einer gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Hinzu gesellt sich der Verdacht weiterer begangener Straftaten. Hierzu zählen unter anderem eine versuchte Sachbeschädigung sowie der Verdacht einer Bedrohung.

