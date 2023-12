POL-MI: Zusammenstoß auf Werster Straße

Petershagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 770 hat sich am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr eine Frau leicht verletzt. Den Erkenntnissen zufolge hatte zuvor eine 41 Jahre alte Ford-Fahrerin aus Bückeburg die L 770 in Richtung Espelkamp befahren und dabei in Nähe der Wegholmer Straße beabsichtigt, einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen. Dies bemerkte eine ihr entgegenkommende 43-jährige Rahdenerin und ...

mehr