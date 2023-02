Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrten im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in Artern ein 39-jähriger Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB eingeleitet. In Roßleben wurde ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw VW einer Überprüfung unterzogen. Die vor Ort durchgeführte Kontrolle des Atemalkoholwertes ergab 0,71 Promille. Bei der Messung mit dem gerichtsverwertbaren Gerät auf der Dienststelle kam ein Wert von 1,16 Promille heraus, weswegen nun auch bei diesem Verkehrsteilnehmer eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell