Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: LKW verliert Ladungsteile auf der Landesstraße 135 im Bereich Hagen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/L135. Am gestrigen Montag (22.01.2024) kam es gegen 13:35 Uhr auf der Landesstraße 135 im Bereich Hagen im Bremischen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer verlor hierbei Ladungsteile und Sicherungsmaterial zwischen der Einmündung der Kreisstraße 48 und der Esso-Tankstelle. Eine 43-jährige Hagenerin konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr mit ihrem PKW mehrere Kunststoffteile. An ihrem PKW entstand ca. 1.500 Euro Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer des LKW setzte seine Fahrt in Richtung Bremen fort. Hierbei soll es sich um ein rotes Fahrzeug älteren Baujahr es mit offener Ladefläche (möglicherweise so genannter 7,5 Tonner) gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hagen (Telefon 04746 93116-24) oder dem Polizeikommissariat Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell