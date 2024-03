Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Richter schickt festgenommenen Einbrecher in Untersuchungshaft

Viersen-Ummer (ots)

Am Dienstag hat ein Richter einen 49-jährigen Viersener in Untersuchungshaft geschickt. Der Mann war am frühen Montagmorgen bei einem Einbruch an der Ummerstraße in Viersen auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Wir berichteten in unserer Meldung 273 darüber. Gegen den Mann laufen mehrere Verfahren, er ist einschlägig polizeibekannt. /hei (279)

