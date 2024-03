Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche - Haben Sie Hinweise?

Kreis Viersen (ots)

Gestern ereigneten sich zwei Einbrüche. Einer davon fand in Viersen-Rahser statt. Zwischen 15 Uhr und 19.15 Uhr gelang es Unbekannten, sich Zugang zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Ninive" zu verschaffen. Zuerst durchsuchten sie die Gartenhütte. Anschließend brachen sie ein Erdgeschossfenster auf und durchwühlten die Wohnung. Es ist bekannt, dass die Täter einen Ersatzschlüssel für das Auto gestohlen haben. Ob darüber hinaus etwas entwendet wurde, lässt sich derzeit nicht sagen. Ein anderer Vorfall ereignete sich gestern in Willich-Neersen zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr. Unbekannte gelangten durch Aufhebeln einer Schiebetür in das Einfamilienhaus der Geschädigten, das sich am Grenzweg befindet. Die Täter entwendeten mehrere Schmuckstücke und Bargeld und flüchteten anschließend. Wenn Sie zu beiden Fällen Informationen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der folgenden Rufnummer: 02162-377-0. /jk (276)

