Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Widerstand - Reifen zerstochen - Traktor fährt in See - Fenster durch Stahlkugel beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, welcher auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße abgestellt war, wurde am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr eine Umhängetasche entwendet. Der Schaden beträgt etwa 2100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Brems- mit Gaspedal verwechselt

Am Sonntag, kurz nach 15.00 Uhr, verwechselte ein 47-jähriger KIA-Fahrer auf einem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in der Carl-Zeiss-Straße, das Brems- mit dem Gaspedal. Infolgedessen fuhr er gegen einen Zaun und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

In der Schmiedstraße kam es am Sonntag zunächst zu einer Körperverletzung und anschließend zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 37-Jähriger wollte gegen 00:15 Uhr eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen schlichten. Hierbei wurde er von einem beteiligten 48-Jährigen gegen die Scheibe eines Hotels gestoßen und verletzt. Im Rahmen einer anschließenden Anzeigenaufnahme, wurde dem 48-Jährigen ein Platzverweis erteilt, welchem er nicht nachkam. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam, um weitere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zu verhindern. Im Zuge dessen kam es gegenüber den eingesetzten Beamten zum tätlichen Angriff und Widerstand.

Ellwangen: Reifen zerstochen

An einem Renault wurde am Samstag zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr der rechte Reifen vermutlich mutwillig zerstochen. Das Fahrzeug stand zu der Zeit auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Bahnhofstraße. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Von der Straße abgekommen

Am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr befuhr eine 23-jährige Lenkerin eines Audi A6 die Kreisstraße 3269. In einer dortigen Linkskurve, auf Höhe eines Parkplatzes, kam das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Gschwend: Auf die Gegenfahrbahn gekommen

Die L1180 von Hundsberg in Richtung Gschwend befuhr am Sonntag um gegen 13:30 Uhr ein 20-jähriger Audi-Lenker. In einer scharfen Rechtskurve verlor der junge Fahrer - aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Audi A7 und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi A4 eines 58-jährigen Fahrers. Aufgrund des Anstoßes wurde der A4 abgewiesen und prallte gegen die Leitplanken. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstand, wurde der Fahrer des A4 sowie seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fenster durch Stahlkugel beschädigt

Am Sonntagmittag meldete ein Hausbewohner in der Oberbettringer Straße der Polizei, dass zwischen Samstagabend, 19:30 Uhr und Sonntagmittag, 13:30 Uhr, eine Fensterscheibe sowie der Rollladen an dem Fenster mittels einer Stahlkugel beschädigt wurden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sowohl der Rollladen, als auch das doppelverglaste Fenster von der Stahlkugel durchlagen wurden. Die Kugel selbst konnte unterhalb des Fensters aufgefunden werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten in dem genannten Zeitraum nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Samstag gegen 9:30 Uhr wurde festgestellt, dass zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen durch Unbekannte im Honiggäßle mittels weißer Farbe ein Hakenkreuz auf eine Gebäudewand gesprüht wurde. Zudem wurde auf ein Gebäude in der Hintere Schmiedgasse mit derselben Farbe ein Schriftzug aufgesprüht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd entgegen. Telefon: 07171/3580

Schwäbisch Gmünd: Traktor fährt in See

Am Samstag um kurz nach 10 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Traktor den Komweg und bog nach rechts in die Albuchstraße ab. Hierbei geriet eine Motorsäge im Fußraum ins Rutschen. Nachdem der Traktorfahrer diese festhalten wollte, geriet er aus Unachtsamkeit auf das Gaspedal, so das der Traktor beschleunigte, einen Zaun durchbrach und komplett in den Feuersee fuhr. Der Mann konnte sich aus dem Führerhaus selbstständig retten und bleib unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bargau mit 15 Wehrleuten im Einsatz.

