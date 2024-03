Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Fahrrad entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto beschädigt

Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde ein Audi, der in einem Parkhaus in der Straße Innerer Weidach geparkt war, stark beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter schlug mit einem Gegenstand mehrfach auf die Motorhaube und Beifahrerseite des Pkw ein und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Fahrrad gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde ein graues Mountainbike vom Hersteller Zündapp, das auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Langen Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Pkw mutwillig beschädigt

In der Nacht auf Sonntag zwischen 23:30 Uhr und 1:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Vandalen einen Audi, der am Santo Domingo de la Calzada Platz abgestellt war, indem sie mehrfach auf den Pkw eintraten und die Spiegel abtraten. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Motorradunfall

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag gegen 17.45 Uhr die K 1847 von Weiler zum Stein in Richtung Leutenbach. In einer dortigen Linkskurve verlor er bei nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte. Der Motoradfahrer blieb unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden am Motorrad, der auf 1000 Euro beziffert wurde.

Schorndorf: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Kleinwagens befuhr am Samstag kurz nach 13 Uhr die Friedrich-Fischer-Straße und bog in die Gottlob-Daimler-Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem VW Caddy zusammen, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr nach dem Vorfall weiter. Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Winnterbach: Nach Unfall weitergefahren

Eine Polizeistreife führte am Sonntagmorgen in der Falkenstraße eine Verkehrskontrolle durch und es sollte gegen 2.50 Uhr ein vorbeifahrender Autofahrer gestoppt werden. Dieser missachtete die Haltezeichen und fuhr weiter. Dabei streifte er ein geparktes Auto und verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Polizei fuhr hinterher, woraufhin der Autofahrer nach einigen hundert Metern stoppte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Autofahrers ergaben sich konkrete Anhaltspunkte auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den 20-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und in diesem Zusammenhang die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell