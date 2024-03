Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen, Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Motorradfahrer im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen

Am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 60 -jähriger Mercedes-Fahrer die Landesstraße 1199 von Weinstadt in Richtung Kernen. Am Ortseingang von Stetten wollte er er in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Er übersah den dort bereits fahrenden Motorradfahrer mit seiner Yamaha und kollidierte mit diesem. Der 21 -jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Korb: Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr wollte eine 47 -jährige Toyota-Fahrerin mit ihrem PKW vom Erbachhof kommend nach links in die K1911 in Richtung Winnenden einfahren. Dabei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Kleinkraftrades, welcher die K1911 von Winnenden in Richtung Waiblingen fuhr. Der 17 -jährige Kleinkraftradfahrer prallte mit seiner Suzuki frontal gegen die hintere linke Fahrerzeugseite des Pkw und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

