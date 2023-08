Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Neue Direktionsleiterin: Kerstin Eichholz löst Detlef Heiden ab

Iserlohn (ots)

Bei unzähligen Verabschiedungen verantwortete Kreisverwaltungsdirektor Detlef Heiden im Hintergrund die Übergabe von Ruhestandsurkunden, jetzt bekam der Direktionsleiter "Zentrale Aufgaben" der Kreispolizeibehörde selbst seine eigene: Mit Ablauf des Monats Juli ist der Altenaer in Pension gegangen. An seine Stelle tritt Kreisverwaltungsrätin Kerstin Eichholz aus Iserlohn.

Landrat Marco Voge überreichte im Iserlohner Kreishaus die Urkunden und besiegelte damit den Wechsel an der Spitze der Direktion Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis.

Damit die Polizei ihre eigentlichen Aufgaben wahrnehmen kann, sind eine Menge Hintergrund-Aufgaben nötig, die ein rund 75-köpfiges Team schultert: Personal einstellen und verwalten, Aus- und Fortbildung organisieren und durchführen, Lob und Tadel von Bürgerinnen und Bürgern bearbeiten, Bauvorhaben planen, Liegenschaften bewirtschaften, Ausstellen von Waffenbesitzkarten und kleinen Waffenscheinen und vieles andere mehr. Zudem ist die Direktion Zentrale Aufgaben zuständig für die Technikausstattung, den polizeilichen Fuhrpark sowie alle polizeilichen Ausrüstungsgegenstände.

In dieser Direktion arbeiten Polizeibeamte, Regierungsbeschäftigte und Mitarbeiter des Märkischen Kreises eng zusammen. Seit acht Jahren leitete Detlef Heiden die Abteilung "Zentrale Aufgaben" als Nachfolger von Wolfgang Bühren, der ebenfalls aus Altena kam. Detlef Heiden begann seine Karriere beim Märkischen Kreis vor fast 43 Jahren, am 1. November 1980. Nach einigen Jahren in der Kämmerei, im Organisationsamt und im Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt wechselte der Altenaer 2002 in die Abteilung Polizei mit Dienstsitz in Iserlohn.

Bei der Abschiedsrunde dankte Landrat Marco Voge dem Kreisverwaltungsdirektor für seinen engagierten Dienst. Eine 40-jährige Zugehörigkeit nur zu einem einzigen Arbeitgeber sei selbst im öffentlichen Dienst "nicht mehr selbstverständlich". Der gute Ruf der Kreispolizeibehörde sei sicher auch dem Engagement von Detlef Heiden zu verdanken.

An seine Stelle rückt nun eine Iserlohnerin: Kerstin Eichholz (52) stammt aus Xanten und absolvierte ihre Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin beim Kreis Wesel. Nach der Geburt ihrer Tochter ging sie zunächst in Elternzeit. Die Familie zog nach Iserlohn. Drei Jahre später kam ihr Sohn zur Welt. Während der Beurlaubung aus familiären Gründen studierte sie an der Fernuni Hagen Wirtschaftswissenschaften. 2013 begann Kerstin Eichholz ihren Dienst beim Märkischen Kreis und übernahm Aufgaben bei der Kreispolizeibehörde. Seit 2018 verantwortete die Kreisverwaltungsrätin dort den Bereich Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung sowie Beschwerdemanagement. (cris)

